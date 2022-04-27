更多編輯台推薦新聞：
快篩實名制每劑百元 身分證單雙號分流買可代購
生活

快篩實名制每劑百元 身分證單雙號分流買可代購

接種注意事項》兒童打莫德納疫苗有何副作用？保護力多少？
生活

接種注意事項》兒童打莫德納疫苗有何副作用？保護力多少？

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

因應3+4新制 新北確診班級居家學習7天

2022/4/27 19:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市府教育局晚間表示，配合中央3+4居家隔離新政策，新北確診班級停課標準調整為居家學習7天，從今天起開始實施，請各學校與家長妥善溝通。

市府教育局晚間表示，新北校園受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，27日停課的學校，共234所學校及幼兒園。

教育局長張明文說，防疫政策變化快速，依中央流行疫情指揮中心4月26日晚間訊息，配合縮短居家隔離天數3+4天（3天居家隔離、4天自主防疫），新北市學校出現確診，該班暫停實體課程也配合調整為居家學習7天。

上述措施自今天起實施，原先停課10天的學校，依照居隔新制3+4結束後，溯及既往解隔對象，已通知各校調整為第8天可復課。

教育局說，確診或密切接觸者就讀班級達全校1/3以上，或達10班以上，若學校評估需實施全校暫停實體課程，也以居家學習7天為原則。

教育局表示，因新北市幅員廣大，學校分布都會及偏鄉，受疫情影響情況也不一，當學校遇有特殊情況與教育局討論，市府會尊重學校需求與決定。（編輯：方沛清）1110427

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載