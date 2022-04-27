因應3+4新制 新北確診班級居家學習7天

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北市府教育局晚間表示，配合中央3+4居家隔離新政策，新北確診班級停課標準調整為居家學習7天，從今天起開始實施，請各學校與家長妥善溝通。

市府教育局晚間表示，新北校園受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，27日停課的學校，共234所學校及幼兒園。

教育局長張明文說，防疫政策變化快速，依中央流行疫情指揮中心4月26日晚間訊息，配合縮短居家隔離天數3+4天（3天居家隔離、4天自主防疫），新北市學校出現確診，該班暫停實體課程也配合調整為居家學習7天。

上述措施自今天起實施，原先停課10天的學校，依照居隔新制3+4結束後，溯及既往解隔對象，已通知各校調整為第8天可復課。

教育局說，確診或密切接觸者就讀班級達全校1/3以上，或達10班以上，若學校評估需實施全校暫停實體課程，也以居家學習7天為原則。

教育局表示，因新北市幅員廣大，學校分布都會及偏鄉，受疫情影響情況也不一，當學校遇有特殊情況與教育局討論，市府會尊重學校需求與決定。（編輯：方沛清）1110427