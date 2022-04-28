疫情不像北部嚴重 屏東快篩劑沒有搶購潮

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家用快篩試劑販售實名制28日上路，屏東因疫情不像北部嚴重，並沒有預期的首日搶購潮，市區一些小藥局至中午還沒賣完。由於價格大降，不少民眾第一次買快篩試劑回家備用。中央社記者郭芷瑄攝 111年4月28日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）快篩劑實名制正式上路，屏東市區雖有部分大藥局上午開賣1個多小時就賣光，但也有不少小藥局到上午11時還沒賣完，屏東因疫情不像北部嚴重，並沒有預期的首日搶購潮。

北部一早各藥局大排長龍搶購實名制的快篩劑，屏東縣因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不像北部嚴重，近幾日每天新增確診案例多在60至70多例，快篩劑實名制上路，並沒有預期的首日開賣搶購潮。

一些屏東市區較大的藥局，上午開賣後約1個多小時，所分配的78份賣光，但也有市區的小藥局至上午11時，還沒賣完，原住民地區在衛生所販售，購買的情形並不踴躍。

市區一家藥局業者表示，屏東的疫情不像北部嚴重，所以沒有北部的搶購潮，有些民眾買來是為了要寄給北部的親友，其實，疫情不嚴重地區可以將快篩劑的配額減少，調配給疫情嚴重地區。

一名田姓民眾表示，這是他第一次買快篩劑備用，之前一劑新台幣300多元太貴，因此，他一直沒有購買，現在一劑100元還能接受，但希望更便宜一點。

屏東縣衛生局向中央社記者表示，屏東販售實名制家用快篩健保藥局有112家，每家藥局先配售1箱，每箱內有78份（每份5劑），8個原住民鄉由衛生所販賣，每所配售4箱。（編輯：黃世雅）1110428