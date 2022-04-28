更多編輯台推薦新聞：
快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

台鐵五一專區上線 旅客可從出發地找轉乘資訊
生活

台鐵五一專區上線 旅客可從出發地找轉乘資訊

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

宣布參選連任宜蘭縣長 林姿妙喊冤指受政治迫害

2022/4/28 14:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）涉入貪污弊案的宜蘭縣長林姿妙今天在參選連任宜蘭縣長記者會說，她為人實在清白，這段時間受到很多委屈很冤枉，為何要受到政治迫害，她會為了宜蘭繼續奮戰下去。

林姿妙昨天獲中國國民黨提名競選縣長連任，上午她在宜蘭縣議會紅磚廣場前舉行參選連任記者會，多名縣議員等人到場力挺，並一同高呼「勇敢起飛，敬好宜蘭」口號。林姿妙致詞表示，人生無法一路順遂，總是狂風暴雨不斷，但只要大家攜手就能對抗強權的欺壓，無所畏懼持續向前，這也就是大家珍視的宜蘭精神。

「為了您、為了宜蘭，我會繼續奮戰下去」，林姿妙說，也請大家與她站在一起，為了公平正義、為了自己、為了宜蘭而戰，一起找回寧靜的宜蘭，捍衛宜蘭的尊嚴，邁向更好的未來。

最後，林姿妙說，她在這段時間受到很多委屈很冤枉，她做得這麼好這麼打拚，為何要受到政治迫害和欺壓，縣府無論在交通、觀光等各項建設都做得這麼好，她是「簡單做人、認真做事、實實在在、清清白白」的人，感謝鄉親瞭解她的為人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

宜蘭地檢署偵辦宜縣府民國108年羅東鎮某土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑財產來源不明等案，1月13日首波指揮法務部廉政署前往縣府等相關30餘處所搜索，約談30多人到案說明，其中林姿妙、林姿妙女兒林羿伶等10多人被列被告。

檢廉今年2月再度發動搜索，林姿妙及林羿伶涉犯貪污治罪條例圖利罪，一度被檢方聲請羈押；法院之後裁定林姿妙新台幣80萬元交保，林羿伶40萬元交保。全案檢方持續偵辦中。（編輯：李錫璋）1110428

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族