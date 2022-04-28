宣布參選連任宜蘭縣長 林姿妙喊冤指受政治迫害

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（中央社記者王朝鈺宜蘭28日電）涉入貪污弊案的宜蘭縣長林姿妙今天在參選連任宜蘭縣長記者會說，她為人實在清白，這段時間受到很多委屈很冤枉，為何要受到政治迫害，她會為了宜蘭繼續奮戰下去。

林姿妙昨天獲中國國民黨提名競選縣長連任，上午她在宜蘭縣議會紅磚廣場前舉行參選連任記者會，多名縣議員等人到場力挺，並一同高呼「勇敢起飛，敬好宜蘭」口號。林姿妙致詞表示，人生無法一路順遂，總是狂風暴雨不斷，但只要大家攜手就能對抗強權的欺壓，無所畏懼持續向前，這也就是大家珍視的宜蘭精神。

「為了您、為了宜蘭，我會繼續奮戰下去」，林姿妙說，也請大家與她站在一起，為了公平正義、為了自己、為了宜蘭而戰，一起找回寧靜的宜蘭，捍衛宜蘭的尊嚴，邁向更好的未來。

最後，林姿妙說，她在這段時間受到很多委屈很冤枉，她做得這麼好這麼打拚，為何要受到政治迫害和欺壓，縣府無論在交通、觀光等各項建設都做得這麼好，她是「簡單做人、認真做事、實實在在、清清白白」的人，感謝鄉親瞭解她的為人。

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宜蘭地檢署偵辦宜縣府民國108年羅東鎮某土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑財產來源不明等案，1月13日首波指揮法務部廉政署前往縣府等相關30餘處所搜索，約談30多人到案說明，其中林姿妙、林姿妙女兒林羿伶等10多人被列被告。

檢廉今年2月再度發動搜索，林姿妙及林羿伶涉犯貪污治罪條例圖利罪，一度被檢方聲請羈押；法院之後裁定林姿妙新台幣80萬元交保，林羿伶40萬元交保。全案檢方持續偵辦中。（編輯：李錫璋）1110428