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新竹市增113人確診 今年累計615例皆無重症

2022/4/28 15:06
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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）新竹市今天新增113名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，新竹市衛生局指出，今年以來已累積615名確診個案，皆為輕症或無症狀個案。

新竹市衛生局發新聞稿表示，新竹市目前有1539人居家隔離中。此外，竹市目前有26校因確診持續停課或停班中。

竹市衛生局表示，因應居家快篩試劑實名制自今天上路，新竹市有84家藥局參與實名制快篩試劑販賣據點，民眾可依照身分證字號尾數分流購買。

竹市衛生局說明，民眾若自覺有相關確診症狀，可自行至國軍桃園總醫院新竹分院社區篩檢站採檢。昨天共計篩檢517人，目前已檢測出3人陽性，均依相關規定完成通報及疫調等相關作業。

市府表示，隨確診個案、居家隔離人數與日俱增，市府防疫人力的負擔也日益加重，為了完善防疫體系，即日起招募三班制時薪「護理人員」，將提供衛福部經費補貼工作津貼。

市府指出，防疫時薪護理人員主要工作為接聽防疫電話、協助疫調、關懷確診個案及居隔者等任務，可洽新竹市衛生局報名。（編輯：李錫璋）1110428

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