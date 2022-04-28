苗栗縣議會副議長確診 徐耀昌居家隔離

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣議會副議長李文斌今天採檢確診，縣府衛生局目前疫調匡列11名同住家人及28名密切接觸者，其中包括縣長徐耀昌及多名縣府一級主管，均安排採檢並展開3+4居家隔離。

李文斌透過臉書粉專發文指出，2名秘書在昨天、今天相繼確診，他上午與同行助理、隨扈及服務處秘書緊急前往醫院採檢PCR，「不意外地，我也確診了」。

苗栗縣議會25日召開定期大會，縣長徐耀昌26日進行施政報告，這2天縣府官員、議員、助理及媒體記者進出議會頻繁，議會及縣府衛生局緊急通知相關接觸者進行採檢。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙表示，全案目前匡列確診者同住家人11人、密切接觸者28人，全數安排PCR採檢，並啟動3+4居家隔離及自主健康管理，相關疫調及匡列持續進行中。

縣府下午發布訊息，縣長徐耀昌以及部分一級局處首長因接觸確診者，今起居家隔離，隔離期間縣府相關行政事務除由副縣長、秘書長以及部分副局處首長代理外，也會採視訊方式輔助，縣政運作一切正常。

縣府秘書長陳斌山告訴中央社記者，縣長徐耀昌已打過3劑疫苗，目前身體狀況正常無異狀，至於PCR檢測結果尚未出爐。（編輯：方沛清）1110428