鄭成功開台361週年中樞祭典 祈求疫情早日消除

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（中央社記者張榮祥台南29日電）明朝延平郡王鄭成功開台361週年中樞祭典，今天在台南市中西區延平郡王祠舉行，由內政部長徐國勇主祭，典禮莊嚴肅穆，祈求COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日消除。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，延平郡王鄭成功開台361週年中樞祭典，由徐國勇主祭，台南市副市長戴謙、金門縣副縣長李增財陪祭，各界鄭氏宗親、奉祀鄭成功相關廟宇代表與祭。

徐國勇表示，鄭成功中樞祭典是除了忠烈祠外，唯二由中央主持的中樞祭典，他也代表總統蔡英文感念鄭成功開台的艱辛、成果和開創精神。

徐國勇說，台南眾多廟宇、文化和美食，和鄭成功息息相關，也是將台灣推上國際舞台、串起東亞海洋文化的重要歷史人物。他祈求延平郡王讓疫情早日消除，台灣四時無災，八節有慶，五穀豐收。

戴謙表示，鄭成功以台南為基地，將台灣推上國際舞台，開啟台灣歷史新篇章，為台灣開發帶來重大貢獻，也開創台灣和世界接軌的世界觀。

戴謙說，台南市擁有許多鄭成功或明鄭時期留下來的歷史場域，延平郡王祠、台南孔廟、鄭成功祖廟等地，已成為遊客最喜歡參觀及瞭解先賢艱辛拓墾的景點，讓大家看見最原汁原味的台灣。（編輯：黃世雅）1110429