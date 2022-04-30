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酒駕新法上路 台南公布首波3名酒駕累犯完整資訊

2022/4/30 11:14（4/30 11:33 更新）
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台南市政府30日在交通局網站公布首波3名酒駕累犯的完整姓名及相片。（圖取自台南市交通局網頁traffic.tainan.gov.tw）
台南市政府30日在交通局網站公布首波3名酒駕累犯的完整姓名及相片。（圖取自台南市交通局網頁traffic.tainan.gov.tw）
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（中央社記者張榮祥台南30日電）繼高雄市政府28日公布5名酒駕累犯高清無碼照及出沒地後，台南市政府今天也在交通局網站公布首波3名酒駕累犯的完整姓名及相片。

台南市政府交通局發布新聞稿指出，酒駕新法上路後，台南市首批可公布完整資訊的酒（毒）駕累犯，在完成酒駕裁決程序後，今天公布在「台南市酒（毒）駕及拒測累犯公布專區」。

台南市這次公布酒駕累犯名單有3人，違規地點分別在永康區、安平區及官田區，因這3人於民國109年間曾有酒駕違規紀錄，此次再犯，經審查符合新法酒駕累犯公告規定，裁決中心依中央規定，完整揭露駕駛人姓名、相片等相關資訊。

至於原本因應空窗期公告實施的「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，因配合第1波符合新法公布名單實施後，即日起暫停公布。

台南市政府3月13日開全國之先，依行政命令公布3名酒駕累犯相片等資訊，但相片有碼，資訊不完整，曾引來議論。（編輯：李錫璋）1110430

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