桃園市新增2784例染疫 2長照中心出現確診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）桃園市長鄭文燦表示，桃園市今天有2784例本土確診案，居家隔離人數1萬7035人，確診者以青壯人口居多數，桃園市有2處長照中心有確診事件，市府會密切觀察疫情在各年齡層發展趨勢。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市有2個長照中心出現確診事件，其中友緣老人長期照顧中心機構總人數47人，包括10名工作人員及住民37人，共檢出20人陽性確診，分別為工作人員3人及住民17人。

另一處是宥恩老人長期照顧中心，機構總人數33人，其中有6名工作人員及住民27人，今天採檢出9人陽性確診，其中工作人員2人、住民7人，後續已要求住民要分艙分流照顧，確診照服員就地在宿舍隔離，加強環境清消及健康管理，做好後續採檢工作。

鄭文燦說，在中央公布3+4政策後居隔數量增加非常多，市府已趕辦補發，這段時間也發布地方版自主申報系統，讓民眾透過衛生局官網填報資料，從4月26日起，相關機制已上傳8150人，後續校對資料後將儘速用簡訊通知並開立居家隔離通知書，5月起中央確診者自主回報疫調系統上線，但先前未完成部分市府一樣會開立。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭文燦指出，桃園市除了6個社區PCR採檢站外，也開設了一個快篩陽性綠色通道專用採檢站，市府採取社區採檢站6+1的作法，快篩陽性民眾可到桃園巨蛋體育館旁的採檢站，於每天早上9時到12時安排採檢，加速分流、減少等候，讓速度快一點也減少接觸時間。

鄭文燦表示，在透過學校系統補開居隔通知書部分，市府已陸續完成國中小部分，將在假期後，由學校寄送給居隔的師生家長；5月1日上路的確診者自主回報疫調系統，剛開始民眾可能不了解，但未來在職場、學校一樣要填報，市府會進行追蹤。（編輯：陳仁華）1110501