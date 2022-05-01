清華在台建校66週年慶 畢業校友合捐2500萬元

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）國立清華大學今天慶祝創校111週年暨在台建校66週年，校方表示，多名已畢業半世紀的校友為支持校務發展發動募款，今天合力送給母校新台幣2500萬元支票。

清華大學今天發新聞稿表示，今年的校慶大會因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改為線上直播，僅少數師生及校友到場參與，昨天才上任的校長高為元也首次參與校慶大會。

高為元致詞表示，昨天的交接及今天的校慶是他終身難忘的24小時，他十分感謝來自各界的祝福，也很榮幸加入清華這個大家庭。

高為元指出，清華從建校至今，使命始終是為社會培育人才並探索真義，這也吻合他的核心價值：自治自理、學術自由、包容公平及多元。他將在最短時間內多聆聽與學習，建立跨領域的研究及教學，準確定位清華的獨特性。

畢業50年的校友代表呂正理致詞指出，當年他入學時，大學部僅有核工、物理、數學、化學4個系，加上研究生及教職員不過千人。如今已發展為12個學院，69個系所，師生人數也超過1萬8000人，是他們當年入學時無法想像的飛躍成長。

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呂正理說，母校的發展固然令校友欣喜，但清華是公立大學，如果只倚賴政府每年撥給的經費及補助，成長終究有限，因此西元1972年畢業的同學發起了募款計畫，雖然4系畢業生不到160人，目前能聯絡上的更少於100人，但卻有超過一半以上的同學響應捐款，令人感動。

校方表示，感謝4系校友今天將募款所得2500萬元支票送給母校，將作為君山音樂廳整修、旭日永續基金、逐夢獎學金等校務發展之用。（編輯：張銘坤）1110501