台南新增321例確診 市府2日起連開快篩站3天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市今天新增321例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，其中269名為疫調中個案，市府將從明天起連續3天開設2處快篩站，為確診個案密切接觸者提供快篩服務。

台南市政府衛生局長許以霖下午在市府線上防疫記者會表示，今天新增321名COVID-19本土病例，包含158例男性個案、163例女性個案，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於4月25日至29日，當中93例為無症狀感染。

許以霖指出，321名個案中有38人為經匡列為居家隔離者採檢後確診、13人為親友接觸個案、1人為職場接觸個案、269名疫調中個案。

台南市長黃偉哲因曾在4月27日與確診者同桌用餐被匡列為居家隔離對象，今天開始進入自主健康管理期，特別以獨自身處另一個空間，再透過視訊方式參與記者會直播，減少與市府其他人員接觸機會。

黃偉哲表示，因為實名制家用快篩最近這幾天可能比較難買得到，市府特地從明天起連續3天，在新化體育公園及南區的松柏育樂中心開設快篩站，為確診者的密切接觸者提供快篩服務，若快篩陽性再進行PCR檢驗，避免有些人一時買不到快篩而前往責任醫院，增加醫療量能負擔。

他說，符合資格的民眾可於明天起至4日，每日上午9時至12時，佩戴口罩、持身分證及健保卡前往2處快篩站進行篩檢，預計再過幾天，快篩劑供貨就會比較正常。

市府今天並安排台南市藥師公會理事長吳振名出席防疫記者會，建議民眾可於疫情期間準備相關家用藥品。

吳振名表示，民眾可備妥含乙醯胺酚成分的解熱止痛藥、止鼻水藥（抗組織胺）、止咳化痰藥、腸胃藥及電解質補充劑、體溫計與血氧計、維生素B及C等藥品與保健品，目前在一般藥局都可買得到，民眾可向藥師諮詢相關資訊。（編輯：陳仁華）1110501