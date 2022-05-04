基隆兒童疫苗施打首日 東光國小僅20名學生接種

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基隆市滿6歲國小學生接種莫德納疫苗4日開打，首日東光國小學生施打疫苗，全校105名學生中有20名完成接種，接種率約1成9。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月4日

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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆市滿6歲國小學生接種莫德納疫苗首日，今天東光國小學生施打疫苗，全校105名學生中有20名完成接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，接種率約1成9，部分家長仍在觀望中。

東光國小校長那昇華接受媒體聯訪表示，學校上週請護理師對全校師生衛教宣導，也發送衛教宣傳單讓家長看清楚後再填寫意願。

那昇華說明，學校陸續收到30名學生同意施打，占全校學生約3成，不過今天僅20名學生完成接種，由於基隆市兒童疫苗今天開打，部分家長仍在收集相關資訊，未來若有更多元疫苗選擇加上資訊更完整，接種率應該會逐漸提升。

基隆市府教育處體育保健科長李上泰指出，基隆市共有1萬6344名學童符合施打疫苗資格，目前已回收7000多份施打意願書，其中有4成約2800名學童有意施打疫苗，全市學童接種作業預計在5月27日完成。

市府教育處長杜國正指出，學生接種疫苗後若身體不適，可以請3天疫苗假，必要時可延長，不會納入學生個人出缺席，也不會扣減學業成績評量，疫苗假也可比照防疫假實施「實體與遠距融合上課」模式，讓學生依身體狀況選擇學習方式。（編輯：郭諭儒）1110504