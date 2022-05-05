染疫連日破千 台中加強版防疫旅館5月增逾百床

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台中市議會5日舉行交通地政業務質詢，近期國內疫情升溫，台中確診人數4日為1680人、5日為1776人。民進黨籍議員陳淑華會中針對居家檢疫所及加強版防疫旅館量能是否足夠提出質詢。（台中市議員陳淑華提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月5日

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市政府今天指出，居家檢疫替代所目前有43家共2710房，住房率約7成，5月中旬再成立1家，增加62間房；另加強版防疫旅館5月1日成立1家增51床，20日再成立1家添88床。

台中市議會今天舉行交通地政業務質詢，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台中市確診人數4日為1680，今天確診數為1776。民進黨台中市議員陳淑華提出質詢，居家檢疫所及加強版防疫旅館，台中市的量能是否足夠。

陳淑華指出，台中市累計確診人數將達萬人，感染高峰還未到，未來，台中市每天確診數破萬也不是不可能，面對龐大染疫人數，無法居家照護的人也隨之增加，密切接觸者人數也會攀升，目前雙北防疫旅館爆滿，台中市的加強版防疫旅館恐無法滿足疫情高峰需求，呼籲市府及早準備。

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台中市政府觀旅局透過文字稿表示，截至4日止，台中市居家檢疫替代所有43家、2710房，整體住房率約7成，5月中旬將再成立1家、增加62間房；至於加強版防疫旅館家數，5月1日成立1家有51床，收住確診無症狀或輕症者，5月20日再成立1家會增加88床。

觀旅局強調，台中市居家安心照護4月22日上路，市府將依台中市疫情變化、集中檢疫所及加強版防疫旅館收住量能，以及確診者符合居家照護比率，配合中央政策調整，持續媒合加強版防疫旅館。（編輯：陳仁華）1110505