花蓮11處易淹水地區增設淹水感測器 手機可觀測

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花蓮縣政府於花蓮市、吉安鄉人口稠密易淹水地區增設11組淹水感測器與鏡頭模組，可定時回傳路面淹水水位資訊。圖為花蓮市德安六街鐵路橋下。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年5月6日

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮縣政府於花蓮市、吉安鄉人口稠密易淹水地區增設11組淹水感測器與鏡頭模組，可定時回傳路面淹水水位資訊，並集合手機APP，隨時掌握水情動態。

花蓮縣政府建設處今天發布新聞資料指出，縣府於100年度開始，著手建立水位站，觀測區域排水水位，並於人口稠密易淹水地區進行淹水災害調查及防汛熱點分析。

建設處指出，去年圓規颱風外圍環流挾帶強勁豪雨狂襲，一連3天雷雨狂下，累積雨量高達1017毫米，打破了近10數年來沒有發布陸上颱風警報最高雨量紀錄。

建設處表示，當降雨條件超過保護標準時，工程措施仍難以完全防護災害措施，因此建置完善淹水監控系統建置與運作更為重要。

建設處指出，這次新增11組淹水感測器與鏡頭模組，可於路面淹水超過5公分時即時回傳資料，每10分鐘回傳1筆淹水水位，每筆資料皆與經濟部水利署物聯網同步，民眾可下載「行動水情APP」，同步接收第一手水情消息。（編輯：黃世雅）1110506