民進黨台中市議員民調5/9登場 參選人忙拜票

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民進黨台中市議員初選民調將於9日登場，部分參選人卻因確診或居隔中無法出門拜票，如選情激烈的中、西區，尋求連任的江肇國因確診，7日只能由立委黃國書（車上前左）與太平區市議員蔡耀頡（車上前右）代打上場車隊掃街，力拚在民調中出線。（江肇國服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年5月7日

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）民進黨台中市議員初選民調將於9日到15日登場，今天是民調前最後週末假期，爭取提名的參選人無不卯足勁掃街拜票，部分因居家隔離無法出門的參選人也推出代打幫忙拉票。

民進黨台中市議員初選民調9日起登場，扣除原住民選舉區，台中市共分14個市議員選舉區，其中有7個選舉區因為登記參選人數超過提名席次，需要辦理黨內初選民調作業。

初選民調在即，部分參選人因接觸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者或確診而居隔，無法出門向選民拜票，例如選情激烈的中、西區，尋求連任的江肇國因為確診，只能請出代打，立委黃國書與太平區市議員蔡耀頡今天就代江肇國以車隊掃街，力拚在民調中出線。

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潭雅神區市議員周永鴻雖然也要初選民調，今天拔刀相助，上午先陪同新人參選人廖芝晏、蔡美華走訪市場拜票，下午則和立委何欣純一起車隊掃街為江肇國拜票。

民進黨台中市黨部表示，下週將進行民調作業的包括第4選區（后里、豐原）、第5選區（神岡、大雅、潭子）、第8選區（北屯）、第9選區（北區）、第10選區（中、西區）、第11選區（東、南區）、第13選區（大里、霧峰）。（編輯：唐聲揚）1110507