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澎湖確診案例創新高 20至29歲最多染疫

2022/5/8 17:54
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（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣政府今天公布新增60例確診案件，都屬輕症，其中以20至29歲年齡層最多。60例中非澎湖籍的有4例，澎湖籍56例。目前累積確診263例。

澎湖縣政府發布訊息指出，今天新增的60起案例，非澎湖籍的有4例，澎湖籍56例；2例收治於集中檢疫所，其餘58例均採居家照護；確診案例中，以20至29歲年齡層最多，計19人，年紀最長的是第227例，86歲女性，輕症，在宅居家照護。

澎湖縣政府表示，確診者中有12名學生，4人就讀澎科大，澎水、馬高、馬公國中、文澳國小、吉貝國小各1人，馬公市立幼兒園2人、白沙鄉立幼兒園吉貝分班1人。校方均已完成清消，並採取相關停課措施。

澎湖縣政府表示，有2名確診者是國小學童，1名為文澳國小7歲女童，其就讀班級原本即為停課狀態，該校現有4班停課，陸續於10、11日復課。另1名是吉貝國小12歲男童，校方原即採預防性停課，目前停課班級為6班，12日復課。

澎湖縣政府表示，目前累積263個確診案例，澎湖籍有218例，占82.3%，非澎湖籍43例占 16.3%，外籍人士2例占1%。（編輯：黃世雅）1110508

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