新北關懷箱縮水成關懷包 補助低收戶500元買快篩

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新北確診人數持續破萬人，新北市長侯友宜8日在疫情記者會說明，新增確診個案1萬7948人。中央社記者王鴻國攝 111年5月8日

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（中央社記者王鴻國、沈佩瑤新北8日電）新北確診人數持續破萬人，今天確診個案1萬7948人；新北市政府宣布居家照護關懷箱改為關懷包，內容縮水成僅附快篩試劑1支，另補助低收入戶每戶500元自購快篩。

新北市長侯友宜下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會說明，今天新增確診個案1萬7948人，累計居家隔離1萬1760人、居家照護4萬9890人，解隔人數創新高達4萬7571人。

他表示，為了把醫療量能目標擺在中重症、高風險族群，才會一直呼籲要居隔轉型，若非新北市及早啟動居家照護，累計居家照護共7萬536人，早就衝垮新北市醫療量能，也因此，新北的醫療量能還可以在這波疫情浪頭上能穩穩撐住。

他表示，新北市專責病房4月14日起已經啟動醫院降載，目前達25%，已開設1936床、空床率33%，將繼續開設30%專責病房。同時，新北市增開樹林仁愛社區及板橋永安社區等2個社區篩檢站，使得社區篩檢站數量達37處。

他表示，中央宣布居家隔離要轉型並解除電子圍籬，如果早做改變，可減輕近11天民眾的怨氣和不滿。但根據民眾電話詢問內容，許多人不知電子圍籬取消的是確診者的密切接觸者，居家照護的確診者、居家檢疫者仍然有電子圍籬。

他表示，因應中央政策並適度調整，新北居家照護關懷箱調整為關懷包，內含1支快篩試劑及衛教資料，可委託親友到區公所領取，獨居生活不便者，需要物資，可以聯繫區公所關懷中心或是社區服務中心、社福中心。

他說，將補助低收入戶每戶新台幣500元購買快篩試劑，補助款將於5月13日主動匯入帳戶，不用另外申請，估計約1萬7837戶共3萬4654人受惠。

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他表示，為積極保護師生健康，老師和學生若快篩陽性，立刻啟動校園自主應變作為；實施防疫假或暫停實體課程的學校，可以經校內防疫會議通過後按照新制辦理，彈性應變；授權學校在會考前1到2週，國中9年級可採線上教學，避免學生出入高風險群聚場所。如有照顧困難家庭，學校會提供基本照顧。

經發局長何怡明表示，新北市政府原推出居家照護關懷箱，內容包括衛教資訊、口罩及快篩試劑各10入、溫度計、泡麵、餅乾、保久乳、罐頭等，後來內容陸續有調整及快篩減少到5支，即日起將改為關懷包，內附1支快篩試劑及衛教資料。（編輯：李錫璋）1110508

新北市疫情持續升溫，新北市長侯友宜8日宣布居家照護關懷箱調整為關懷包，內含1支快篩試劑及衛教資料，另補助低收入戶每戶新台幣500元自購快篩。中央社記者王鴻國攝 111年5月8日