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屏東2醫院啟動防疫門診 可PCR採檢也可拿藥

2022/5/9 13:43（5/9 14:06 更新）
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屏東基督教醫院為紓解急診壅塞、避免影響到急重症就醫安全與造成交叉感染，在停車場空間開設防疫門診，主要對象為快篩陽性或有症狀、懷疑有染疫可能的民眾，首日就有大批民眾前往排隊採檢。（屏東基督教醫院提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月9日
屏東基督教醫院為紓解急診壅塞、避免影響到急重症就醫安全與造成交叉感染，在停車場空間開設防疫門診，主要對象為快篩陽性或有症狀、懷疑有染疫可能的民眾，首日就有大批民眾前往排隊採檢。（屏東基督教醫院提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月9日
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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東昨天新增695例確診，屏東基督教醫院與屏東醫院，今天起啟動防疫門診，快篩陽性或有症狀者可到防疫門診做PCR、拿藥，但12歲以下及40公斤以下民眾仍需到急診就醫。

屏東基督教醫院空出停車場空間，用保鮮膜拉出一面透明牆，開設臨時戶外篩檢站，防疫門診啟動第1天，就有大批民眾前往採檢。

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屏東基督教醫院院長林連豐接受媒體聯訪指出，近日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例越來越多，為紓解急診壅塞、避免影響到急重症就醫安全與造成交叉感染，因而開設防疫門診，主要對象為快篩陽性或有症狀、懷疑有染疫可能的民眾。

林連豐說，12歲以下的小朋友及體重40公斤以下民眾，仍須到急診就醫；防疫門診收費和正常門診一樣，除了做PCR採檢外，還可以拿藥，減緩確診時期不適。（編輯：陳仁華）1110509

屏東8日新增695例COVID-19確診，屏東基督教醫院9日利用停車場空間設置防疫門診，除了做PCR採檢外，還可以拿藥。（屏東基督教醫院提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月9日
屏東8日新增695例COVID-19確診，屏東基督教醫院9日利用停車場空間設置防疫門診，除了做PCR採檢外，還可以拿藥。（屏東基督教醫院提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月9日
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