更多編輯台推薦新聞：
獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作
生活

獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看
生活

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

員警確診僅匡列3人 豐原分局：符合最新防疫規定

2022/5/9 14:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市豐原警分局因應疫情分流上班，有員警質疑，員警確診僅匡列3名密切接觸者，未被匡列的員警卻快篩陽性，分局違反防疫規定，豐原警分局表示，依照中央防疫規定辦理。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，台中市豐原警分局翁子派出所分流上班，全所24人分為A、B、C三組，每組8人；其中，C組有1名員警在5月5日確診，匡列了3名密切接觸者，其中2人在居家隔離期間確診。

C組剩下4名警力，執勤的其中1名員警在5月6日快篩陽性。有員警在臉書（Facebook）專頁「靠北警察」上發文，此組有8人上班，卻只匡列3人，質疑分局作法違反防疫規定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此，豐原警分局指出，依據中央防疫規定，密切接觸者必須未戴口罩接觸15分鐘，所以，當時僅匡列3名密切接觸者，而5月7日中央疫情指揮中心公告，只有匡列確診者的同住住家人，8日起執行，作法符合防疫規定。

豐原警分局強調，翁子派出所採分流上班，C組目前剩下3人可執勤，但休假、勤務都可以做調整，若遇其他案件，則由其他派出所支援，人力調度沒有問題。（編輯：陳仁華）1110509

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族