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嘉義高工百年校慶演唱會如期舉行 不對外開放

2022/5/9 17:13（5/9 17:51 更新）
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國立嘉義高工將於5月13日至15日舉辦百年校慶系列活動，首先登場的校慶演唱會，邀請多位重量級歌手，但不對外開放。校方9日舉行記者會，校長陳瑞洲（左4）等人出席。（嘉義高工提供）中央社記者黃國芳傳真 111年5月9日
國立嘉義高工將於5月13日至15日舉辦百年校慶系列活動，首先登場的校慶演唱會，邀請多位重量級歌手，但不對外開放。校方9日舉行記者會，校長陳瑞洲（左4）等人出席。（嘉義高工提供）中央社記者黃國芳傳真 111年5月9日
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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）國立嘉義高工將於5月13日至15日舉辦百年校慶系列活動，首先登場的校慶演唱會，邀請玖壹壹、彭佳慧等重量級歌手，但校慶活動須打滿3劑疫苗、配戴口罩，且不對外開放。

嘉義高工百年校慶系列活動今天舉行記者會，校長陳瑞洲致詞表示，百年校慶系列活動首先登場的是13日傍晚舉辦的校慶演唱會，邀請到彭佳慧、玖壹壹、郭書瑤、黃妃等重量級歌手演出，被網友稱為「跨年晚會」等級陣容，相信能為校慶活動帶來高潮。

另外，校方將傳唱百年的校歌重新編曲，並邀請畢業校友返校拍攝MV，將在13日的校慶演場會中首播。

陳瑞洲指出，14日規劃「慈善公益音樂會」，由嘉工管樂團、混障綜藝團和鋼琴王子陳冠宇演出，其中更安排嘉工管樂團和陳冠宇合奏2首曲目，紀念嘉工百年校慶；15日舉辦嘉義高工百年校慶慶祝大會暨卓越貢獻與傑出校友頒獎典禮。

嘉義高工表示，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，百年校慶系列活動採高規格防疫，並遵守中央流行疫情指揮中心及縣市政府相關規定，進入校園皆採單一動線並須打滿3劑疫苗，現場量測體溫及酒精消毒，參與活動者皆須全程配戴口罩，校園不開放一般民眾參加。（編輯：陳仁華）1110509

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