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澎管處推黃金海岸旅遊 深度體驗澎湖之美

2022/5/10 19:51（5/10 20:06 更新）
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交通部觀光局澎湖國家風景區管理處打造澎湖黃金海岸旅遊品牌「潮澎遊Wave Penghu」，邀請大家走訪澎湖灣，澎管處長許宗民10日表示，澎湖的沙灘與地質景觀在亞洲地區是最美最棒的景點。中央社 111年5月10日
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處打造澎湖黃金海岸旅遊品牌「潮澎遊Wave Penghu」，邀請大家走訪澎湖灣，澎管處長許宗民10日表示，澎湖的沙灘與地質景觀在亞洲地區是最美最棒的景點。中央社 111年5月10日
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（中央社澎湖縣10日電）交通部觀光局澎湖國家風景區管理處繼推出四季旅遊後，再打造澎湖黃金海岸「潮澎遊Wave Penghu」旅遊路線，讓遊客深度體驗澎湖之美。

澎管處推出的澎湖黃金海岸「潮澎遊Wave Penghu」旅遊行程，今天由澎管處長許宗民、縣府秘書長盧春田、旅遊處副處長劉美凡、澎科大校長黃有評與旅遊業界代表共同啟動。

許宗民表示，澎管處新推出的澎湖黃金海岸「潮澎遊Wave Penghu」旅遊路線，是觀光前瞻建設計畫「魅力旅遊據點營造」，深度發展澎湖，改善觀光基礎，打造主題式旅遊新體驗。

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許宗民說，澎湖的沙灘與地質景觀，在亞洲地區是最美、最棒的景點，「潮澎遊」網羅小門鯨魚洞地質公園、北寮奎壁山地質公園、七美𩵺鯉灣遊憩區、東海遊憩區、林投沙灘、隘門沙灘、山水沙灘等7大景區，推出澎湖四季經典4條遊程與6大黃金海岸旅遊線。

澎管處今天還邀請YouTube頻道「旅遊真台灣」Patrick和Lena，以外國視角探索澎湖之美，林投社區發展協會也現場解說「牽罟」的傳統漁撈等漁村生活體驗，同時也推出品牌化的伴手禮，讓澎湖旅遊更多元，更具深度。（編輯：謝雅竹）1110510

YouTube頻道「旅遊真台灣」創作者Patrick（右3）、Lena（右2）10日為澎湖黃金海岸旅遊品牌「潮澎遊Wave Penghu」相關活動代言，為大家解說澎湖黃金海岸旅遊線的經典遊程路線。中央社 111年5月10日
YouTube頻道「旅遊真台灣」創作者Patrick（右3）、Lena（右2）10日為澎湖黃金海岸旅遊品牌「潮澎遊Wave Penghu」相關活動代言，為大家解說澎湖黃金海岸旅遊線的經典遊程路線。中央社 111年5月10日
澎湖國家風景區管理處推出澎湖黃金海岸「潮澎遊Wave Penghu」旅遊行程，10日啟動，打造黃金海岸旅遊線，將結合林投社區發展協會在林投沙灘推出牽罟活動，歡迎民眾體驗傳統漁法。（澎管處提供）中央社 111年5月10日
澎湖國家風景區管理處推出澎湖黃金海岸「潮澎遊Wave Penghu」旅遊行程，10日啟動，打造黃金海岸旅遊線，將結合林投社區發展協會在林投沙灘推出牽罟活動，歡迎民眾體驗傳統漁法。（澎管處提供）中央社 111年5月10日
「2022潮澎遊Wave Penghu」深入澎湖在地社區，整合各方資源並推出旅遊方案，打造10條「潮澎遊」旅遊路線，並將結合林投社區發展協會推出牽罟活動，歡迎民眾前來感受傳統漁村生活。（澎管處提供）中央社 111年5月10日
「2022潮澎遊Wave Penghu」深入澎湖在地社區，整合各方資源並推出旅遊方案，打造10條「潮澎遊」旅遊路線，並將結合林投社區發展協會推出牽罟活動，歡迎民眾前來感受傳統漁村生活。（澎管處提供）中央社 111年5月10日
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