高雄那瑪夏進入水蜜桃產季 警方護農專案防宵小

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）正值高雄那瑪夏區水蜜桃產季，農民們擔心宵小覬覦行竊，那瑪夏派出所啟動「護農專案」，針對轄區農產區域，結合義警、民防等加強巡查，協助農民守護心血。

高雄市政府警察局六龜分局今天下午發布新聞稿指出，那瑪夏區每年5到6月為水蜜桃產季，是全國最早產出區域，今年2月初開花期受寒害影響，導致著果不良，產量大減6成，為歷年來最少量，近期水蜜桃盛產旺季，終於等到陸續成熟採收。

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轄區那瑪夏分駐所指出，所長林元棟為避免宵小覬覦夜間潛入果園行竊，啟動「護農專案」，針對水蜜桃園、集散場等處所實施重點巡邏，強化防竊勤務，並結合義警、民防等協勤民力，加強盤查果園周邊可疑人、車，共同與農民合作輪流巡守，協助農民守護心血。

六龜分局長陳膺方表示，農民每到收成期間還得憂心農作物失竊，警方為了守護農民辛勞耕作成果，針對轄區特性啟動「護農專案」，增設巡邏線及密度，讓農民能夠安心收成。籲請民眾如果發現可疑人士應立即報案。（編輯：謝雅竹）1110511