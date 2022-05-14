金門兒童接種疫苗 首梯次完成未傳不適

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金門縣政府14日表示，全縣已完成第1梯次6到11歲學童疫苗接種，共463人施打，尚未傳出學童因接種疫苗產生明顯不適。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月14日

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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門縣政府今天表示，全縣已完成第1梯次6到11歲學童疫苗接種，共463人施打，接種率81.08%，尚未傳出學童因接種疫苗產生明顯不適。

縣府教育處發布新聞稿表示，金門縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數持續上升，縣府規劃為6到11歲兒童施打疫苗，第1梯次接種期程為10日至13日在5鄉鎮衛生所施打。

教育處指出，全縣6至11歲學童共3879人，第一梯次調查571人接種意願，透過縣府、學校各國小及幼兒園教師、護理師齊心戮力協助宣導，到施打完畢，實際施打人數統計為463人，接種率為81.08%。

金門教育處長黃雅芬表示，至今尚未傳出學童因接種疫苗而產生明顯不適，也逐漸緩解民眾對學童接種莫德納疫苗副作用的擔憂與不安。（編輯：郭諭儒）1110514