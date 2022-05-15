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南橫公路預警性封閉 沿線零星落石即時排除

2022/5/15 12:22
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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）氣象局今天針對高雄等7縣市發布大雨特報，根據高雄氣象站統計，高雄降雨以桃源區最多，24小時累積雨量破百毫米；南橫公路已預警性封閉，今天沿線有零星落石，均即時排除。

中央氣象局今天針對台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣7縣市發布大雨特報，受滯留鋒面影響，易有短延時強降雨。

根據高雄氣象站統計，截至凌晨3時30分，高雄市桃源區24小時累積雨量已達126.5毫米，另阿蓮區也有80毫米。

高雄市區上午雨勢不大，僅間歇性降雨，水利局表示，市區未接獲積淹水通報；養工處也表示，上午尚未接獲樹倒情形。

公路總局第三區養護工程處今天發布訊息表示，南橫公路台20臨105線梅山口至向陽路段，預計16日下午5時解除預警性封閉並恢復正常管制機制。

另台20線勤和至復興路段，今天上午7時至晚上10時，整點開放10分鐘管制通行，預計16日下午5時解除管制。

公路總局甲仙工務段長陳正偉對中央社記者表示，今天南橫公路沿線有零星落石及部分樹木傾倒，均已即時排除。（編輯：陳仁華）1110515

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