快篩藥物供長照機構確診者 桃市府爭黃金治療期

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市長鄭文燦今天表示，從國外經驗看，Omicron病毒在長照機構造成一定比例死亡個案，因此市府加強協助各長照機構在發生感染事件時，能依規範進行快篩、投藥等防疫措施。

桃園市政府下午發布新聞稿，市府上午召開防疫專案會議，鄭文燦會中指出，今年統計至今，由社會局負責的長照機構共253住民COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，衛生局負責的長照機構或護理之家則有89人確診，市府針對公費安置住民每人2劑快篩，私立長照或護理機構發生確診事件，若有需求將由市府支援快篩試劑每人1劑。

鄭文燦指出，住宿型長照機構住民多為65歲以上，且有共病、體質較脆弱長者，因此針對確診者密切接觸者，經機構合約醫院醫師評估投藥利大於弊即可開立處方箋，並由衛生局支援抗病毒藥物，爭取黃金時間投藥。

另外，市府也提供低收入戶、獨居老人、街友等弱勢家庭公費快篩；復興區公所則因藥局快篩實名制有數量上限規定，將由復興區衛生所準備備用快篩，提供給有需要居民使用。

鄭文燦說，民政局及各區公所天天不打烊，提供雙軌制「防疫關懷包快易通」服務，確診者在收到醫院或健保快易通PCR陽性訊息後，可委託非同住親友至「桃園市民卡」LINE官方帳號中「領取防疫包」專區預先登記，再到各公所指定地點，出示手機市民卡LINE帳號領取畫面、確診者身分證或健保卡確認身分後即可領取。

另外，也可由非同住親友攜帶確診者身分證或健保卡，以及確診者「健保快易通」PCR確診陽性證明，經核對後領取防疫關懷包。

鄭文燦表示，目前仍有部分確診者尚未收到由中央系統所發的確診者居隔簡訊，市府將持續協助、溝通改善，並於14日、15日、16日陸續發送簡訊給尚未收到簡訊的民眾。（編輯：方沛清）1110515