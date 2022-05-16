長輩就業不困難 屏東成立銀髮人才服務據點

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屏東縣銀髮人才服務據點16日啟用，提供屏東地區中高齡及高齡者就業諮詢、推介服務，縣長潘孟安（右）也化身為就業服務員，為銀髮族就業諮詢。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月16日

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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）屏東縣銀髮人才服務據點今天啟用，提供屏東地區中高齡及高齡者就業諮詢、推介服務，縣長潘孟安呼籲，有意繼續投入職場的55歲以上民眾，可以多利用，「銀」向事業第二春。

屏東縣長潘孟安今天出席銀髮人才服務據點揭牌典禮，搖身一變成為服務員協助縣民就業諮詢，潘孟安說，提供實體就業媒合服務、就業諮詢，並新聘3名就服員，專門服務55歲以上長者。

潘孟安表示，同時祭出補貼政策，屏東縣事業單位如聘僱55歲以上銀髮者，每人第1個月職業災害保險費將由縣府買單，藉此支持推動5月1日上路「勞工職業災害保險及保護法」，並鼓勵事業單位與勞工朋友正視職災保險重要性。

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屏東縣政府勞動暨青年發展處指出，許多家庭主婦在子女成家立業後，想擁有屬於自己的一份工作，證明自己也能繼續對社會有所貢獻；也有即將屆齡退休的長輩，帶著對未來不確定性前來諮詢；還有警務人員退休後從事保全業的長輩，還想繼續工作，盼減輕子女負擔。

根據縣府統計，全縣人口約80萬1000人，其中55歲以上逾28萬人，55歲以上未滿65歲中高齡人口為13萬人，65歲以上高齡人口逾15萬人。另外，55歲以上勞動力人口計有8.9萬人，占總勞動力人口的21.1%，中高齡所占比例呈現逐年增加，已是未來趨勢走向。（編輯：郭諭儒）1110516