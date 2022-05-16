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苗縣新增確診破千例 加強心理諮詢關懷服務

2022/5/16 17:01（5/16 17:53 更新）
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苗栗縣單日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數16日首度突破千例，達1014人，縣府表示，居家照護人數直線上升，將加強提供關懷、心理諮詢服務。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月16日
苗栗縣單日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數16日首度突破千例，達1014人，縣府表示，居家照護人數直線上升，將加強提供關懷、心理諮詢服務。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年5月16日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣今天新增確診COVID-19突破千人，縣府表示，配合中央保全醫療量能及與病毒共存的逐漸鬆綁政策，居家照護人數直線上升，將加強提供關懷、心理諮詢服務。

苗栗縣單日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數今天首度突破千例，達1014人，縣府透過新聞稿指出，確診者年齡在1歲以下至94歲，遍布18鄉鎮市，多數為輕症。

縣府表示，配合中央以保全醫療量能來照顧中重症患者為主，且走向與病毒共存的逐漸鬆綁政策，無症狀、輕症患者多採居家照護，縣內居家照護人數達5464人，將整合縣內醫療機構、縣府團隊、鄉鎮公所各項應變措施，共同加強醫護關懷、視訊診療、垃圾清運、心理諮詢關懷、弱勢家戶等協助。

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縣府說明，COVID-19疫情持續，民眾在居家隔離或居家照護期間，有心理諮詢問題，除可撥打衛福部「1925（依舊愛我）」安心專線；另有苗栗縣心理衛生中心成立通訊諮商或諮詢專線558220，提供心理諮詢、關懷、評估與轉介服務，若有身心科就醫需求亦可協助連結縣內精神專科醫療院所進行診療。

縣府也提供緩解心理壓力5大招，包括「安」：勤洗手、戴口罩、保持社交距離，以策安全。「靜」：適量閱讀疫情新聞，保持平靜，減低焦慮。「能」：多運動、充實防疫知識，厚植對抗疫情的能力。「繫」：利用網路或電話維持聯繫，支持鼓勵。「望」：保持希望，抱持疫情終會過去的正向能量。（編輯：李錫璋）1110516

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