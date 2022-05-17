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關懷第一線防疫人員 黃偉哲：電話響不停很辛苦

2022/5/17 12:10（5/17 12:36 更新）
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COVID-19疫情變化快速，台南市長黃偉哲（中）17日前往慰勞安南區公所第一線防疫人員。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月17日
COVID-19疫情變化快速，台南市長黃偉哲（中）17日前往慰勞安南區公所第一線防疫人員。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月17日
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（中央社記者張榮祥台南17日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速變化，台南市長黃偉哲今天慰勞安南區公所第一線防疫人員，也目睹關懷專線人員電話接不完，他說，防疫真的很辛苦，但工作還是要做好。

黃偉哲今天視察安南區公所及慰勞第一線防疫人員，黃偉哲指出，區公所關懷專線電話響不停，且規定響3聲一定要接，接線人員1天至少要接50通至60通電話，真的很辛苦。

黃偉哲表示，目前台南市有2萬多名確診者，居家照護分成醫療照護及生活照護，防疫人員負擔蠻高的，中央政策也會改變，工作人員要適應中央流行疫情指揮中心最新防疫指引，並傳達給民眾。

黃偉哲說，台灣在這場防疫戰爭已打了很漂亮的上半場，下半場要慢慢地發展經濟，讓疫情軟著陸，避免對民生及經濟造成衝擊，防疫新生活才能繼續。

台南市政府發布新聞稿指出，自民國109年2月COVID-19疫情爆發以來，民政體系第一線防疫人員不只要堅守崗位，更要配合防疫政策，協助執行居家檢疫者關懷作業；隨著疫情嚴峻，區公所除持續關懷居家檢疫者，且設立居家照護服務專線，全力協助縮短確診者關懷作業時間。（編輯：郭諭儒）1110517

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