張麗善訪視長照機構 籲長者完整接種疫苗

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雲林縣長張麗善（中）17日到斗六市朝陽老人養護中心訪視老人福利機構防疫情形，並與縣內43家長照機構視訊，了解防疫問題，呼籲長照機構鼓勵住民及家屬同意讓長者完整接種疫苗。中央社記者姜宜菁攝 111年5月17日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林縣衛生局統計，截至今天有4家長照機構發生群聚感染，縣長張麗善訪視長照機構並呼籲機構鼓勵住民及家屬同意讓長者完整接種疫苗，以降低染疫後發病為中重症或死亡風險。

雲林縣衛生局統計至今天共有4家長照機構發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，感染率達5成。衛生局長曾春美表示，初期發生原因皆為機構照服人員確診或是機構住民外出洗腎感染引發群聚事件。

張麗善今天到斗六市朝陽老人養護中心訪視老人福利機構防疫情形，並與縣內43家長照機構視訊，從中了解機構目前在防疫上所面臨的問題。

朝陽老人養護中心介紹防疫標準作業流程，並將人力分流，機構內的場域也以顏色作為區分，避免交叉感染。

張麗善提醒機構，國內疫情持續延燒，若有確診個案發生，請機構務必盡速通報衛生單位，以利疫情防治並安排合作醫院進行醫療處置、個案評估、及早介入治療，藉由各項應變措施，期能降低確診住民轉為中重症的機率，並將疫情擴散風險降至最低。

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雲林縣衛生局針對中央流行疫情指揮中心近期公布死亡確診案例中，發現多半為沒有接種COVID-19疫苗者，因此呼籲機構鼓勵住民及家屬同意儘早讓長者完整接種疫苗，以降低染疫後發病為中重症或死亡的風險。

指揮中心16日起開放3類對象接種第4劑COVID-19疫苗，雲林縣截至今天上午11時止僅有3人完成接種；雲林縣衛生局研判，第3劑與第4劑需間隔5個月，因此符合資格人數較少，衛生局盡速安排人員逐一至機構協助施打。（編輯：謝雅竹）1110517