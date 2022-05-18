父送抽蓄高燒兒就醫塞車陣 警及時開道助送醫

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（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市1名10歲男童，昨天突然發高燒、抽蓄，男童父親吳男載兒子就醫卻塞在車陣，路過派出所下車求救，經警方開道協助送醫，幸男童治療後病況穩定，讓家屬相當感謝。

台中市警察局霧峰分局今天發布新聞稿表示，成功派出所巡佐朱達明、警員王啟仲昨天中午12時許，在派出所裡備勤時，吳姓男子突然衝入派出所裡，非常著急地向警方表示：「可以幫我開道嗎？我的小孩突然全身抽搐又發高燒」因為送醫還有一段路程，他急著請求警方協助開道。

警方見狀，研判若再通知救護車恐會來不及，為爭取送醫時間，立即由警員駕駛巡邏車一路開警示燈、鳴警報器協助開道，若依當時車流需約20分鐘車程，經警方開道協助，僅約5分鐘，便將男童順利護送到醫院急救。

男童送達亞洲大學附屬醫院就治時，生命跡象穩定，但有明顯喘的症狀及高燒，安排COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢測及肺部X光檢查，所幸狀況穩定，經給予藥物後即返家休息觀察。

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吳男表示，兒子因學校疫情而停課在家，接近中午時突然發現不明原因竟全身抽搐又發高燒，他頓時不知所措，還好警方「即刻救援」，幫助兒子順利就醫，不然後果真的不堪設想。

霧峰警分局長李建興表示，行政院長蘇貞昌日前於防疫會議中指示，疫情期間各警察機關遇有民眾急病需到院就醫，而請求開道護送時，應本於急難救助精神，全力協助安全護送及縮短送醫時間。見到男童能夠平安健康，警方也跟家屬一樣喜悅。（編輯：郭諭儒）1110518