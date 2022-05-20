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派駐台南喜獲麟兒 阿部真行：台日交流結晶誕生

2022/5/20 15:40（5/20 15:46 更新）
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日本唯一派駐台灣的公務員阿部真行（中）成為台南女婿，日前喜獲麟兒，夫妻兩人20日到台南市府北戶政事務所辦理出生登記，民政局長姜淋煌（左）也到場致贈禮品。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月20日
日本唯一派駐台灣的公務員阿部真行（中）成為台南女婿，日前喜獲麟兒，夫妻兩人20日到台南市府北戶政事務所辦理出生登記，民政局長姜淋煌（左）也到場致贈禮品。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月20日
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（中央社記者張榮祥台南20日電）日本唯一派駐台灣的公務員阿部真行，2017年娶了台南美嬌娘方冠笛，5日喜獲麟兒，夫妻兩人今天在台南市府北戶政所辦理出生登記，阿部在臉書高興地說「台日交流的結晶誕生」。

阿部真行和方冠笛兩人愛的結晶5日誕生，阿部真行8日在臉書（facebook）貼文表示，台日交流的結晶誕生，感謝大家、感謝老婆，「阿部總算當爸爸了，大家請多多指教」。

阿部夫妻今天前往府北戶政事務所辦理新生兒出生登記，台南市政府民政局長姜淋煌到場致贈新生禮「智慧測溫奶瓶」及新台幣1萬元的生育獎勵金，讓這對夫妻感受市府的祝福與心意。

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台南市政府發布新聞稿指出，阿部真行2013年以日本群馬縣水上町政府公務員身分派駐來台，在台北駐日經濟文化代表處推薦下，進入台南市政府實習負責台日觀光交流等事宜。

阿部真行因愛上台南鄉土人情，申請延長續留台南，2017年參加市府舉辦的聯合婚禮成為台南女婿。阿部2019年執筆發行「台灣．台南．安平」日文專書，以自身經歷介紹台南和日本群馬縣水上町的交流互動。（編輯：謝雅竹）1110520

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