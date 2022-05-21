北市動物之家中繼園區啟用 700隻毛小孩有新家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北21日電）北市動物之家中繼園區今天正式啟用，約700隻貓狗入住新家，犬舍貓舍分棟規劃、互不干擾，並有寬敞運動空間及冷暖空調，希望市民撥空來走走、認養毛小孩。

台北市動物之家中繼園區舉辦啟用記者會，動物保護處表示，為讓動物之家內犬貓有更好的收容環境，在動物之家新建前特別規劃中繼園區持續收容犬貓及為民服務。

市長柯文哲致詞時表示，北市動物之家是北市唯一的流浪犬貓收容所，民國106年落實零撲殺政策後，動物數量持續增加，至111年5月中旬，在養動物數已經高達969隻，為提供更好的收容環境，現已著手進行收容所改建跟轉型規劃，在原址重建前，特別在內湖復育園區設置中繼園區。

動保處指出，目前有大約700隻狗貓搬遷到新址，中繼園區的犬舍及貓舍採分棟規劃，互不干擾，也安裝冷暖氣機，提供通風良好且寬敞空間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

犬舍並有水泥隔間減少犬隻間的壓力，每3個籠舍有共用的草皮運動場，可以讓狗狗開心奔跑；而園區外牆搭配犬貓彩繪，市民可以抽空來走走，享受河堤舒適景觀及認養犬貓。

動保處補充，這次以適合認養及需要特別照顧的犬貓優先搬遷至中繼園區。狗狗採邊遛狗、邊搬運的人工方式，而為避免貓咪緊張，每個籠子都蓋著毛巾或遮光布，降低不安感，10天內共出動超過70人次、運送80車次，完成近700隻犬貓搬遷大任務。（編輯：方沛清）1110521