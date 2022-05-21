澎湖海事百年展風華 千名校友重溫回憶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣21日電）國立澎湖高級海事水產職業學校今天舉辦「澎水榮光百年風華」活動，慶祝百週年校慶，1000多名畢業校友返校，重溫校園時光，見證百年校史留下滿滿的美好回憶。

澎湖海事百週年校慶活動，澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、馬公市長葉竹林、校長謝旻淵與籌備會主委蔡萬生等人共同揭幕百年紀念物件，雖在疫情影響下，仍有1000多名歷屆校友參加，場面盛大。

賴峰偉表示，澎水走過百年風華，經歷任校長辛勤耕耘，從草創時期篳路藍縷，到如今燦爛輝煌，孕育無數技職人才與社會菁英，期許澎水邁向下一個百年，

澎水百週年校慶籌備委員會表示，校慶活動推出百年校慶紀錄片發表、校友回娘家、各科世紀風華展館、時光憶廊展、校友大團圓辦桌晚宴暨澎水百年校慶加場的無人機表演與花火展演等活動。

馬公市公所協助在校園內舉辦百年校慶園遊會。各科也分別推出體驗活動，展現教學成果，李姓2年級學生等人實地體驗漁民早年傳統漁撈，感到很新奇。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝旻淵表示，為迎接校慶發起熱血傳愛捐血及守護澎湖淨灘活動，全校師生3年來共捐出4075袋熱血和40場次1000人淨灘活動，超出原先計畫目標，成為百年校慶中最特別的獻禮。

澎湖高級海事水產職業學校，創立於民國11年（日治大正11年），當時為高雄州澎湖郡馬公街街立「馬公水產補習學校」，幾經校名變更、學制與類科調整，由早年漁撈科（現改為漁業科）1科，拓展至今有水產食品、輪機、航運管理、航海、水產養殖、餐飲管理、電子、資訊、汽車、製造與綜合職能共11科，學生人數近1500人，百年來培育3萬名畢業校友。（編輯：郭諭儒）1110521

國立澎湖高級海事水產職業學校21日舉行百週年校慶活動，澎湖縣長賴峰偉（中右）等人共同揭幕百年紀念物件。中央社 111年5月21日