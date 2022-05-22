疫情影響乘客減少 彰化客運部分路線減班停駛

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化客運公告，受COVID-19疫情影響乘客人數減少，台中溪頭、彰化鹿港等9條公路客運路線，即日起至29日，改採假日時刻表；至於市區客運部分將和縣府討論是否減班停駛。

根據彰化客運網站資料，彰化客運於民國31年3月1日成立，至今已有70多年歷史，行駛彰化縣、台中市及南投縣等3縣市的45條路線，除客運本業外，還成立旅行社、車體廠等。

彰化客運20日在網站貼出公告指，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及學校停班停課影響，即日起至29日，部分客運路線班次減班停駛；彰化客運業務部經理陳錫寬今天接受媒體聯訪時說，路線停駛或減班，主要是因為乘客人數嚴重減少。

陳錫寬指出，以上午從彰化發車到溪頭的公車為例，4班次乘客人數只有61人，且明天起至27日，高中職以下學校改採線上教學，學生乘客人數減少，公司因此決定針對部分班次採假日時刻表減班或停駛，市區客運部分是否減班停駛，將和彰化縣政府討論後決定。

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根據彰化客運提供的資料，6883台中－溪頭（經高鐵台中站）、6900彰化－馬鳴山-鹿港、6906彰化－和美－水尾、6907彰化－中寮－水尾、6909鹿港－彰化－草屯、6917彰化－草屯－南崗－南投、6918彰化－草屯－林子頭－南投、6933鹿港－彰化－台中高鐵站－台中以及6934水尾－彰化－鹿港等9條公路客運路線，改採假日時刻表。

至於6870台中－南投－鹿谷－溪頭、6908水尾－彰化－草屯、6935水尾－彰化－台中等3條路線停駛；6936高鐵台中站－鹿港－台灣玻璃博物館及6936A高鐵台中站－鹿港北區遊客中心2條路線，則行駛平日班表。（編輯：黃世雅）1110522