台南輝瑞兒童疫苗 23日開放預約25日開打

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台南市長黃偉哲（圖）22日出席市府線上防疫記者會，說明兒童及青少年疫苗預約及接種規劃。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年5月22日

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市今天新增4678名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，市府今天宣布明天開放「台南COVID-19疫苗接種預約系統」預約輝瑞兒童疫苗，預計25日起展開接種作業。

台南市長黃偉哲下午出席市府線上防疫記者會時表示，台南市今天新增4678名COVID-19本土確診病例，統計至昨天為止，今年累計確診個案49284人，其中2萬1404人已解除隔離，2萬7880人尚在隔離中。

台南市政府衛生局主任秘書陳淑娟表示，台南市青少年與兒童第1、2劑（基礎劑）疫苗除了透過校園集中接種外，明天起也將開放家長經由「台南COVID-19疫苗接種預約系統」（台南打疫苗系統）預約輝瑞兒童疫苗及12至17歲青少年BNT疫苗。

陳淑娟表示，輝瑞兒童疫苗預定從25日起陸續展開接種作業，青少年BNT疫苗預計於30日開始接種，若6至17歲的兒童、青少年有意接種莫德納疫苗作為1、2劑（基礎劑），也可透過系統預約。

黃偉哲表示，輝瑞兒童疫苗預計明天送到台南，24日送到各大醫療院所，先前奇美醫院開放預約的500劑是透過奇美醫院自己的體系，不屬於「台南打疫苗」系統，奇美醫院預計24日接到疫苗後直接開始施打，市府體系因為有各大醫院及診所要配送，基於作業關係，25日開始施打。

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他說，民眾不要誤會台南只有奇美醫院開放預約的500劑，台南市共有3萬多劑，想打的都打得到，另外，莫德納疫苗先前已經送達，想施打的民眾可透過台南打疫苗系統預約。

黃偉哲表示，5至11歲的疫苗分莫德納與輝瑞兩種，莫德納6至11歲可以施打，輝瑞為5至11歲，在預約系統中年齡不符者無法勾選；另外，未滿18歲的兒童、青少年接種COVID-19疫苗須由家長陪同，並簽署「COVID-19疫苗接種通知說明及意願書」。（編輯：陳仁華）1110522