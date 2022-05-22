高市公車運量下滑約2成 5/23-27通學路線減班

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受COVID-19疫情影響，高雄市公車運量下滑約2成，客運業者也陸續回報駕駛確診或需要隔離，市府交通局將自23日起至27日調整部分路線班次。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月22日

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）受疫情影響，高雄公車運量下滑約2成，客運業者也陸續回報駕駛確診或需要隔離，市府宣布，23至27日，主要通學路線12、35、36、69、70、紅3、紅9、黃2等公車共約減少45班次。

市府交通局今天對中央社記者表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，高雄市公車整體運量平均減約2成；此外，客運業者也陸續回報有駕駛確診或需要隔離。

交通局發布新聞稿表示，23日起至27日，將針對主要通學路線12、35、36、69、70、紅3、紅9、黃2等公車路線調整班次，酌減學生專車時段或離峰，共約減少45班次，其中35線23日起停駛1週，其餘路線則維持正常服務水準。

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交通局並表示，除要求全市7家公車業者持續落實公車防疫措施，針對車內民眾較常碰觸的驗票機、票箱、扶手、拉桿、座椅等設備，加強清消頻率外，針對疫情期間公車班次也將持續檢討並作滾動式調整。

交通局長張淑娟提醒民眾，搭公車務必全程戴口罩，並注意自我健康狀況。相關乘車資訊可到iBus公車動態系統、交通局網站、臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」及港都客運官網查詢。（編輯：李錫璋）1110522