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澎湖民進黨改選 年底五合一選戰首要任務

2022/5/22 18:06（5/22 19:11 更新）
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民主進步黨澎湖縣黨部第15屆黨部主委、縣黨代表與全國黨代表選舉，22日在縣黨部舉行，選舉人數有1170名，受到疫情影響與同額競選等因素，只有135人前往投票。（民進黨澎湖縣黨部提供）中央社 111年5月22日
民主進步黨澎湖縣黨部第15屆黨部主委、縣黨代表與全國黨代表選舉，22日在縣黨部舉行，選舉人數有1170名，受到疫情影響與同額競選等因素，只有135人前往投票。（民進黨澎湖縣黨部提供）中央社 111年5月22日
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（中央社澎湖縣22日電）民主進步黨澎湖縣黨部第15屆黨職幹部與代表，今天在同額競選下，順利選出，由原任執委的顏家康以131票，順利當選第15屆黨部主委。

民進黨澎湖縣黨部表示，第15屆黨部主委、縣黨代表與全國黨代表選舉，今天在縣黨部舉行，選舉人數有1170名，受到疫情影響與同額競選等因素，今天只有135人前往投票，投票率不高，獲得提名年底參選馬公市長的黃健忠也投下神聖1票。

新任澎湖縣黨部第15屆主任委員顏家康，軍旅生涯退役後轉入黨務，原任第14屆執行委員，除了延續推展黨務工作外，年底五合一的選舉，將是上任的首要工作，期盼所有各項公職提名的參選人，都能揮出全壘打，翻轉澎湖，重返執政。

新任的全國黨代表許唯展，現年僅26歲，創下民進黨最年輕的黨代表紀錄，原住民黨代表由林英雄獲得。（編輯：黃世雅）1110522

民主進步黨澎湖縣黨部第15屆黨部主委、縣黨代表與全國黨代表選舉，22日在縣黨部舉行，獲得提名年底參選馬公市長的黃健忠也投下神聖1票。（民進黨澎湖縣黨部提供）中央社 111年5月22日
民主進步黨澎湖縣黨部第15屆黨部主委、縣黨代表與全國黨代表選舉，22日在縣黨部舉行，獲得提名年底參選馬公市長的黃健忠也投下神聖1票。（民進黨澎湖縣黨部提供）中央社 111年5月22日
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