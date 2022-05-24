南投25日開打輝瑞兒童疫苗 縣府：不受停課影響

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投縣今天獲配首批輝瑞兒童疫苗8500劑，由於桶頭國小最早完成意願調查、造冊且學生人數少，明天將率先開打；衛生局說明，請學校先造冊，人數確定就可施打，不受停課影響。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布1243例確診個案，目前居家照護人數4302例，昨天出現縣內第4件確診孕婦生產案例，一名懷孕超過40週的22歲女子在草屯鎮佑民醫院順利產下3318公克男嬰，經檢驗嬰兒為陰性，母子均安。

中央流行疫情指揮中心今天透過新聞稿說明，COVID-19輝瑞兒童疫苗已於今天陸續配送各縣市。南投縣政府衛生局發布新聞稿表示，首批到貨8500劑，由於竹山鎮桶頭國小最早完成接種意願調查、造冊等作業，且學生人數相對較少，預計明天於桶頭國小率先開打。

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衛生局表示，依據中央政策，輝瑞兒童疫苗目前採校園集中接種方式辦理，南投縣今天獲配首批疫苗，衛生局及合約院所將配合接種作業，請學校先造冊，只要人數確定，就可馬上展開施打作業，不受停課影響，校園集中接種開打之後，若疫苗充足，將開放76家合約醫療院所疫苗門診接種，但接種前請縣民先電洽診所。

衛生局指出，兒童腦炎重症前驅症狀包含體溫大於攝氏41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽搐、步態不穩，若家長觀察到兒童出現這些症狀，請立即就醫評估；出現呼吸困難或有胸凹、唇色發白或發紫、肢體冰冷、冒冷汗、持續高燒、血氧飽和度低於94%，也應快送醫或通報119。（編輯：陳仁華）1110524