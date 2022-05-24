彰化25日開打輝瑞兒童疫苗 籲家長配合時程接種

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）彰縣明天起將在校園幫縣內5至11歲學童施打輝瑞兒童疫苗，彰縣衛生局表示，學校雖然停課，不過考量施打效率，呼籲家長配合時程到校接種疫苗。

彰化縣衛生局今天發布新聞指出，為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，縣內6至11歲兒童接種莫德納疫苗工作已在5月20日完成，全縣完成接種學童人數為1萬3376人，接種率約為21%，明天起將在校園幫縣內5至11歲學童施打輝瑞兒童疫苗，預估接種率為5成左右。

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衛生局指出，目前高中以下學校停課中，家長除可讓學童在學校接種輝瑞兒童疫苗外，也可前往診所接種疫苗，不過由於診所疫苗要湊到一定人數才會開瓶，為提升施打效率，仍呼籲家長依學校通知時程，配合前往校園接種疫苗。

衛生局表示，除幫縣內5至11歲學童施打輝瑞兒童疫苗外，彰化縣也開設基層兒科防疫門診，開設兒科防疫門診的48家診所除提供家長12歲以下兒童接種疫苗的專業評估外，兒童如出現發燒超過攝氏38度、呼吸道或腸胃炎症狀持續2天等情形，或曾經接觸過確診者，也可以前往診所接受診療，由診所提供免費快篩及安排轉診。（編輯：謝雅竹）1110524