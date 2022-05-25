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高雄山區多雨 南橫公路沿線落石、樹倒情形增加

2022/5/25 10:43
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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）受鋒面影響，高雄山區近日多雨，南橫公路沿線今天持續出現零星落石、樹木掉落等情形，但均即時排除，不影響通車。市區上午僅間歇性雨勢，水利局表示，未接獲相關災情通報。

中央氣象局今天針對高雄等多個縣市發布大雨特報，根據高雄氣象站統計，截至今天凌晨3時30分，24小時累積雨量以鳥松、鳳山區97.5毫米最多，其次苓雅區95.5毫米、旗津區93.5毫米、大樹區也有81毫米。

高雄市區今天凌晨出現一陣雷雨，但上午僅間歇性雨勢，高雄水利局對中央社記者表示，市區尚未接獲積淹水等相關災情通報。而山區則連日多雨，但未影響南橫公路通車。

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公路總局第3區養護工程處甲仙工務段段長陳正偉接受中央社記者訪問表示，近日山區多雨，南橫公路沿線容易有落石或樹木掉落等情形，保全人員巡查發現後，都會立刻移除，不影響通車。

南橫公路除每週二、四不開放外，其餘5天每天上午7時至下午2時開放通行，下午5時前須淨空。此前常有民眾逾期下山，經警方日前首次開單後，陳正偉說，逾期下山情形已改善，不過仍有人會丟垃圾，巡查還是會撿到不少垃圾。（編輯：郭諭儒）1110525

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