疫情持續 中市府26日公布線上教學是否延長

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台中市高中以下學校23日至27日暫停實體課程，改為線上教學，台中市長盧秀燕（圖）25日表示，27日後是否延長線上教學，26日會公布。中央社記者趙麗妍攝 111年5月25日

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市高中以下學校23日至27日暫停實體課程，改為線上教學，台中市長盧秀燕今天說，先擬定3個防疫的教學方案，視疫情狀況滾動檢討並與各界討論，明天公布線上教學是否延長。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續升溫，台中市高中以下學校，23日至27日預防性暫停實體授課一週，改成遠距線上教學，減少群聚的風險。

台中市議會今天召開定期會總質詢，國民黨籍台中市議員李麗華質詢指出，台中市5月23日至27日因疫情暫停實體課程改為線上教學，27日後是否持續線上課程。

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盧秀燕表示，各縣市政府為避開疫情高峰，暫停實體課程，希望減少群聚風險，學校需要時間整備，不能突然喊停，視疫情狀況滾動調整，並與家長團體、學校團體、社會各界討論，27日後是否延長教學，明天公布。

盧秀燕也提出市府預擬的3個方案，她指出，第一為延續去年疫情3級警戒時，實體課程暫停，線上教學維持到暑假；第二若疫情迅速下降，活動是安全的，不排除復課；第三是可能多休一週，最後一週再回到學校準備期末考試、放暑假的準備工作。（編輯：張芷瑄）1110525