高雄輝瑞兒童疫苗預約踴躍 陳其邁：數量夠可放心

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市昨晚8時起開放網路預約輝瑞兒童疫苗，不少診所名額瞬間秒殺，今天許多家長帶孩子到診所排隊施打。高雄市長陳其邁說，配發的疫苗數量足夠，下週復課後會進校園施打。

高雄市疫苗接種特別門診包括高醫、小港醫院、杏和醫院、旗山醫院、國軍高雄總醫院岡山分院、聯合醫院、大同醫院及健仁醫院，還有高雄市301家合約院所均可預約施打，有配發輝瑞兒童疫苗，市府昨天晚間8時起開放網路預約。

許多醫院預約名額被秒殺搶光，今天上午不少家長帶孩子到301家合約院所排隊施打，有家長說，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，希望孩子早點打，早點有抗體，也降低中重症風險。

陳其邁上午在市議會接受媒體聯訪表示，高雄市配發的輝瑞兒童疫苗數量足夠，除了專家建議的5歲兒童在醫療院所施打，其他原則上在校園施打。由於目前高雄市校園實施遠距教學，下週復課後，就會進入校園施打。

陳其邁強調，疫苗數量足夠，家長不必擔心，到醫療院所施打主要以5歲兒童為主，另輝瑞兒童疫苗跟莫德納疫苗效用一樣，也都有經過專家或國家衛生機關認證，「不用特別選，有什麼疫苗就打什麼疫苗」。

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此外，高雄市議會第7次定期大會上午閉幕，由於COVID-19確診病例數增，議長曾麗燕要求市府確保疫情醫療量能及備妥充裕防疫物資，落實執行議會通過的新台幣8億多元防疫經費，不要辜負議會期待。

曾麗燕說，高雄確診數字日益增加，令人擔憂；提供充裕的防疫物資包括口罩、疫苗及快篩試劑是市府基本責任，且要備足因應疫情所需的醫療量能，要讓感染的市民受到完善醫療照護，更要保障其他市民的就醫權益。（編輯：張芷瑄）1110525