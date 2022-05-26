阿里山遊樂區蕨類豐富 任意採集當擺飾恐觸法

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嘉義林管處18日起在阿里山國家森林遊樂區旅客服務中心2樓舉辦「入森．蕨賞－阿里山蕨類生態展」，民眾可欣賞到園區特色蕨類植物，展期至8月17日。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月26日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義地區近來流行種植蕨類當家中擺飾，許多民眾上山採集，嘉義林管處今天說，任意到山林採集恐觸法，建議民眾要欣賞蕨類就至阿里山國家森林遊樂區，目前正舉辦蕨類生態展。

阿里山區野生蕨類種類多，吸引許多民眾到山林採集，嘉義林管處副處長李定忠今天告訴中央社記者，任意到山林採集恐觸法，尤其阿里山國家森林遊樂區及國家公園內動、植物受到相關法令規定保護。

李定忠說，5月18日起在阿里山國家森林遊樂區旅客服務中心二樓舉辦「入森．蕨賞─阿里山蕨類生態展」，民眾在旅客中心即可欣賞到園區特色蕨類植物，展期至8月17日。

他指出，另外，由森林遊樂區第一管制站進入，行走森之道前往櫻王，經舟之橋、受鎮宮，再穿越森林步道至神木車站，繞經阿里山博物館與香林國小，也可感受蕨類獨特的自然魅力。

李定忠指出，蕨類不易種植，建議民眾要欣賞蕨類就來阿里山，在COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情流行期間，親近森林，是有益身心。

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嘉義林管處表示，阿里山國家森林遊樂區位於嘉義縣境內阿里山山脈南緣，海拔高度高，位處雲霧帶，地形四面環山，園區經年潮濕，植物資源豐富，尤以蕨類、苔蘚、蘭科植物等極為豐富，經實地勘查、採集及鑑定，共記錄科屬27種。

嘉義林管處表示，森林法56-2條規定，在森林遊樂區、自然保護區內，未經主管機關許可，採集標本，處新台幣5萬元以上20萬元以下罰鍰。56-3條規定，在森林遊樂區或自然保護區內採折花木，處1000元以上6萬元以下罰鍰。（編輯：卞金峰）1110526