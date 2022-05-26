青年局施政遭質疑 新北：不足之處會檢討

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新北市長侯友宜（前中）26日赴新北市議會接受市政總質詢，民進黨籍市議員公布替所有局處所做施政評比，並舉行頒獎典禮。中央社記者沈佩瑤新北攝 111年5月26日

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（中央社記者沈佩瑤新北26日電）民進黨新北市議會黨團今天為市府各局處做評比，其中青年局被點名有待加強。市府表示，不足之處會檢討。

新北市長侯友宜今天赴新北市議會接受市政總質詢，民進黨籍市議員張維倩、李余典、彭成龍、何淑峯、陳永福聯合質詢時，公布替所有局處所做施政評比，並舉行頒獎典禮。

根據黨團公布結果，最滿意前5名為工務局、勞工局、消防局、地政局、警察局；有待加強為青年局、新聞局、觀旅局、教育局、秘書處和環保局。

張維倩認為，青年局長上任快半年，卻僅做1份民調，費用還高達新台幣80萬預算，不僅內容落落長對民眾不友善，電話民調使用市話及手機，但家中電話幾乎都長者在接聽，無法有效調查到青年族群需求，準確度不佳，無法有效完成後續政策。

李余典則提到，民進黨團在19日曾召開記者會，要求新北全面停止實體上課，改成線上教學，避免學生染疫，但教育局特立獨行，至今未全面停課。

市府青年局長錢念群表示，因電話部分也選用手機，預算比單純使用市話更高，才會花到80萬，且分為上半年與下半年及質化調查，市府希望先了解青年需求，才能正確找到政策推動方向，並研擬業務作法，真正幫助到年輕人。

侯友宜答詢說，新北城鄉差距大，所以才彈性應變，授權學校依狀況調整，避免一下停課、一下上課，使孩子更加痛苦。（編輯：張銘坤）1110526