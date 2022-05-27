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彰化伸港鄉大雨 水淹進民宅深及小腿

2022/5/27 12:51（5/27 13:01 更新）
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受鋒面影響，彰化地區26日晚間開始降下大雨，彰化伸港鄉彰新路7段及新港路因地勢低窪，多處淹水，水深到小腿，還淹進民宅。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年5月27日
受鋒面影響，彰化地區26日晚間開始降下大雨，彰化伸港鄉彰新路7段及新港路因地勢低窪，多處淹水，水深到小腿，還淹進民宅。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年5月27日
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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）受鋒面影響，彰化地區昨晚降下大雨，彰化伸港鄉彰新路7段及新港路因地勢低窪多處淹水，也有雨水淹進民宅，水深到小腿；伸港鄉公所指出，今天上午雨勢變小，水勢已慢慢消退。

根據中央氣象局發布資料，受到鋒面影響，苗栗縣、台中市及彰化縣有局部大雨或豪雨，低窪地區慎防淹水，而彰化縣昨晚起降下大雨，氣象局今天統計當日累積雨量，彰化伸港鄉156毫米為彰化縣雨量最多的鄉鎮。

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受大雨影響，彰化伸港鄉公所清潔隊、彰新路7段及新港路出現淹水情形，水淹最深處到小腿，也有雨水淹進民宅，民眾只好將一樓物品搬到高處，等待水勢消退，出門時也只能涉水而行。

伸港鄉代理鄉長黃文騰接受中央社記者電訪指出，昨晚起雨勢變得又大又急，地勢低窪地區雨水排不出去，才會造成淹水，鄉公所已在六股抽水站增設大型移動式抽水機，幫忙抽水，水勢已慢慢消退，只要雨勢不要變大，應該不會再出現淹水情形。（編輯：郭諭儒）1110527

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