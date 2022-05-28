違停案「回去講」惹議 徐巧芯：沒有施壓意思

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（中央社記者劉建邦台北28日電）國民黨台北市議員徐巧芯違規停車案引議論。徐巧芯今天指出，密錄器內提到「回去講」，這是她語意表達不清，因弄錯拖吊及違停差異，她表達不是很精確會改進，且沒有施壓意思。

徐巧芯指出，違規停車是她不對，事後造成各種紛擾感到抱歉，她是公眾人物接受外界公評非常合理，各式檢驗都接受。

徐巧芯違規停車案引發討論，台北警察局昨天公布案發時密錄器畫面。徐巧芯今天在台北市議會一樓接受聯訪說，違規停車是她不對也是錯誤示範，身為公眾人物各式檢驗都接受，但一開始爆料是提到她不讓員警開單，這部分會對爆料網友提告。

徐巧芯表示，5月19日向警局表達可公布密錄器畫面，警局回應案件調查中，所以未公布，她希望能給貼文員警機會，經多日紛擾，她昨晚主動聯繫警方希望公布密錄器畫面，警局也在晚間公布畫面。

徐巧芯指出，影片公布後外界質疑她施壓員警，她沒這樣意思，影片內她語氣平和，她重申是公眾人物接受外界公評非常合理，各式檢驗都接受。

媒體詢問，是否請台北市議會議長陳錦祥了解相關狀況。徐巧芯表示，議長知道相關新聞後，會找議員了解，她只是告知議長所有事情，過程中也未跟任何北市府官員聯繫。

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另外，口罩未戴好讓外界質疑，她說，公眾人物本就要接受公評，她接受裁罰，已被罰新台幣3000元，再次對違停案後續產生紛擾對外界表達歉意。

徐巧芯19日在台北市光復南路巷弄違規停車，被網友透過批踢踢實業坊（PTT）指控，不讓員警開單，引發討論。徐巧芯否認不讓員警開單，台北市警察局信義分局表示執勤員警在個人社群網站發表想法，經網友轉傳至PTT，導致此事遭誤解，違失部分處分2支申誡。各界認為警方不公布密錄器無法還原事實，近日爭議不休，北市警局昨晚公布密錄器畫面。（編輯：李亨山）1110528