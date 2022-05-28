台南玉井實物愛心銀行開幕 供弱勢換取生活用品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市實物愛心銀行玉井分行28日開幕，由市長黃偉哲（前排右4）主持，他表示，未來將努力設置更多服務據點。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市實物愛心銀行玉井分行今天開幕，正式宣告全市5大區全數建置完成，由社福團體承辦，採取點數換取物品，讓弱勢民眾自行選擇生活所需品，提供更充裕的福利服務。

台南市政府將全市實物愛心銀行劃分為5大區，永華區（中西區）、永康區、新豐區（仁德區）、新營區陸續建置後，台南市長黃偉哲今天主持玉井區玉井分行開幕，他表示，未來將努力設置更多服務據點。

黃偉哲指出，台南市實物愛心銀行委由社福團體承辦，採取點數換取物品，讓弱勢民眾自行選擇生活所需用品，非常實用，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，實物銀行的存在更顯重要。

黃偉哲表示，市府協助弱勢族群度過疫情，低收入戶確診者5月26日起經社工評估符合資格，可由親友代領一次性物資（600點數），若有短中期需求，也可給予3個月至6個月的物資協助。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市實物愛心銀行玉井分行服務範圍，涵蓋玉井區、楠西區、南化區、大內區、山上區、六甲區及官田區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府民國108年起陸續設置實物愛心銀行實體店面，截至今年4月底，已委託社福團體開辦5處實物愛心銀行實體店面及6處合作分行，受益人次累計14萬8009人次。近期COVID-19疫情升溫，不少家庭收入減少，今年1月至4月申請物資案較去年同期成長近3成。

社會局表示，實物愛心銀行服務對象是實際居住台南市短期經濟困頓、有物資需求的弱勢民眾，可持身分證明等相關文件申請，由社工評估核予點數，民眾再依點數換取等值物資，另也會安排社工或志工關懷訪視受助者，視實際需求提供或連結其他社會資源給予協助。（編輯：郭諭儒）1110528