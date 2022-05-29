淚眼中不捨放開靈柩牽繩 侯友宜：與媽最後相繫

（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市長侯友宜今天參加家祭為母親送行，事後在臉書貼文道盡思念母親的哀傷，他說「送行時，多麼捨不得放開手中那條緊繫靈柩的長繩，只因這是此生和您在人間最後的相繫…」。

侯友宜說，那天，議會備詢中場，瞥見手機螢幕上好幾通未接電話，不安預感竄上心頭。回撥電話，得到的盡是震懾、悲痛，曾有那麼幾秒鐘，想拔掉理智線，立刻趕回鄉見最後一面」，但他知道媽媽絕對不容他以私廢公，再怎麼悲傷，都要負責任地繼續履行職責。

他說，直到議事槌落下那一刻，才頭也不回衝往大門，飛奔上高鐵。趕回老家，一見到母親，悲傷地雙膝跪地：「媽，我是友宜，我返來了！」但任憑怎麼呼喚，眼前的媽媽這一次再也不會睜開眼睛。

他說，媽媽婚後每天忙於幫爸爸擺攤賣豬肉，家裡經濟環境不好，媽媽卻把最好的先留給孩子，飯菜先讓孩子吃飽，自己最後再來吃剩菜。上國中後要帶便當 ，想多加點營養，媽媽就東存西省，在便當裡開始為他放入第一顆荷包蛋。

他說，「永遠難忘打開便當蓋第一次看到荷包蛋的驚喜，至今我對荷包蛋情有獨鍾，因為那是對媽媽的一種記憶連結」。曾幾何時，歲月風霜染白了她的髮 ，每次回家最期待的媽媽味荷包蛋也消失在餐桌上。

他說，近幾年，媽媽的記憶彷彿褪色的圖畫，每每回去探望，她只是用茫然的雙眼望著我問：「哩是啥郎？」唯獨忘不了的是情牽70載的另一半，爸爸離開人世時，沒敢讓她知道，半年來，她經常尋尋覓覓著爸爸的蹤影，直到那天下午，終於找到了爸爸，選擇用一樣的方式，在午間睡夢中，靜靜告別人世。

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侯友宜說，短短6個月內，父母相繼辭世，尤其在疫情嚴峻的此時，內心的哀痛難以說盡 。昨日，在靈前為媽媽助念誦經後，一對鳥兒飛來駐足，想必是鶼鰈情深的爸媽吧？天上人間能一路相隨不孤單，我當下稍感釋懷。

他說，原以為今日能因此平靜地送別，但最後一程的目送，終究還是不能自已，噙著淚再喚最後一聲媽媽，下輩子，友宜還想再做您的孩子，願來生再續母子緣。（編輯：李錫璋）1110529