竹市改建千甲市民活動中心 打造複合式照顧據點

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新竹市政府改建千甲市民活動中心完工，打造為複合式照顧據點。市府30日指出，千甲市民活動中心重建，不僅保留原址土地公廟，也留下老榕樹，在1樓戶外設置榕園休憩平台。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月30日

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（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）新竹市政府改建千甲市民活動中心完工，打造為複合式照顧據點，提供社區活動、共餐、長照等服務，市府今天表示，硬體設備如廁所、電梯皆為無障礙設施，更便利長者使用。

新竹市長林智堅透過新聞稿表示，千甲里民約2500餘人，舊千甲市民活動中心屋齡老舊漏水，也不符921地震後建築規範，加上戶外廁所便利性差、無障礙設備不佳，市府爭取經費原址重建，興建2棟2層樓的複合式建築。

市府指出，千甲市民活動中心重建，不僅保留原址土地公廟，也留下老榕樹，在1樓戶外設置榕園休憩平台，室內則為開放式集會空間，方便開辦長輩共餐，約可容納280人。

市府表示，2樓有多功能活動室、辦公室、廚房、無障礙廁所及衛浴等，將提供社區式日間照顧服務。

社會處指出，整體外牆採暖灰色系搭配木紋色調，也設有玻璃陽台，營造通透感，並以金屬浪板點綴，讓建築視覺更為柔和，也可融入整體環境。未來活動中心將結合社區照顧關懷據點及長照、日間照顧服務等，提供多功能使用。（編輯：唐聲揚）1110530