提九大紓困六大振興計畫 南市投入資金15億

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）疫情衝擊各行各業，台南市長黃偉哲今天指示副市長戴謙，召集各局處首長會議討論後，提出減稅等九大紓困措施，以及休閒觀光在內六大振興計畫，投入資金達新台幣15億元。

台南市政府今天透過新聞稿說明，九大紓困措施依序為「減稅」。房屋稅部分，飯店停用部分營業面積、營利事業停業或營業面積減縮，房屋稅調降稅率3至2%；營業用稅率減半課徵工廠自有廠房，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而停工，持續減半課徵。

娛樂稅部分，受疫情影響導致營業收入明顯減少，可申請調降查定課徵業者娛樂稅。牌照部部分，暫不使用車輛，已辦理停用期間免課徵使用牌照稅。

二、「延稅」。使用牌照稅、房屋稅、地價稅、娛樂稅及印花稅，受疫情影響繳稅有困難者，可申請延期12個月或分期36個月。房屋稅繳納期限內，因接受治療、隔離或檢疫者，可申請展延繳納期限。

三、「減租」。委外園區、景點及市有非公用房地出租做小型店鋪減租3成3個月。農產批發市場、魚市場、漁港區土地及蘭花園區溫室，減租3成3個月。市區客運業者承租站地租金、轉運站權利金、公有委外停場權利金減收3成3個月。委外經營運動場館地租金及權利金減收3成3個月。民國111年溫泉水費減收3成3個月基本費。

四、「延繳」。承租市有不動租金/權利金申請展延或分期至111年度12月底。促參案可依個案財務試算結果延長契約期間。110年溫泉水費延至111年底繳納。

五、「產業補貼」包括防疫旅館補貼、街頭藝人補貼、影視業者台南住宿補貼、台南便利送補貼外送運費。

六、「交通補貼」。防疫計程車，補助駕駛每車每日4000元、補助車隊派造作業費每車每日200元，駕駛需隔離或自主防疫期間補助每日2100元。客運業、計程車防疫物資補貼

七、「夜市市場攤商」。59處公有市場商用費及垃圾清潔費3個月打7折(直接以現金補貼實際營業者3個月3成使用費及清潔費)。33處道路型夜市困措施則使用費3個月打7折。

八、「家戶補貼」。防疫期間關懷弱勢加發生活補助、疫情急難舒困、發放居家照顧低收入戶物資箱、愛心銀行實物提供弱勢家戶、遠距教學期間弱勢學生餐協助。

九、「勞工舒困」。補貼減班休息工資減損及訓練津貼；安心即時上工計畫每人最長960小時；安穩僱用計畫工就業獎勵津貼；青年就業職業訓練、就業獎勵應屆畢業青年尋職津貼計畫；失業工子女就學補助。

另外，六大振興計畫則涵括休閒觀光、商圈百業、店家市集、產業文化、藝文表演、市場夜市等施政面向。（編輯：孫承武）1110530