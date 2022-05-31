大巨蛋營收分潤採包底抽成 比率0.6%到1.6%

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台北市政府31日舉行記者會，公布大巨蛋權利金收取機制，市長柯文哲（左）與副市長黃珊珊（右）說明，未來大巨蛋營收分潤將採取包底抽成方式，由遠雄巨蛋公司每年提預估營收，若實際營收未達預估，將收取0.6%分潤；超過則分成2個區間，比率從1%到1.6%。中央社記者鄭清元攝 111年5月31日

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北市政府今天公布，未來大巨蛋營收分潤將採取包底抽成方式，由遠雄巨蛋公司每年提預估營收，若實際營收未達預估，將收取0.6%分潤；超過則分成2個區間，比率從1%到1.6%。

台北市政府今天舉行記者會，公布大巨蛋權利金收取機制。市府指出，只要大巨蛋及周邊設施開始營運，就會以「包底抽成」的方式分潤市府，若實際營業收入低於預估營業收入，分潤將以預估營收的0.6%計算，即為「包底」。

若實際營收超過預估營收，超過部分的分潤比率分成2個級距，超額20%以內以1%計算，超額20%以上則以1.6%計算，為「抽成」。

市府舉例，若遠雄預估當年度營收為新台幣60億元，但實際營收為50億元，那市府可以收到60億乘上0.6%、3600萬元的分潤；若實際營收為70億元，市府可以收到3600萬元，加上超額20%以內的10億乘上1%、1000萬元，即4600萬元的分潤。

若實際營收為80億元，市府則可以收到3600萬元，加上超額20%以內的12億乘上1%、1200萬元，以及超額20%以上的8億乘上1.6%、1280萬，共6080萬元的分潤。

台北市副市長黃珊珊補充，預估營收數字由遠雄每年度提出，且為了鼓勵多舉辦體育賽事，實際營收將扣除市府認可的體育活動收入。

黃珊珊指出，預估營收遠雄可以報多或報少，但報少的話，超額抽成就多；預估營收報多，包底分潤就多，因此無論如何，市府、市民都不會有損失。

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市府表示，計算方式已與遠雄簽訂合作備忘錄（MOU），相關細節、文字研訂及後續修約，將繼續與遠雄協商，並擇期正式簽約。

大巨蛋因市府與遠雄原訂定的契約中，未規定開發及營運權利金，等同遠雄可以無償使用大巨蛋土地，引發各界批評。市長柯文哲為此責成副市長黃珊珊與遠雄重新議約，並向議會承諾，權利金問題沒解決，就不會核發使用執照，且蛋體營運後，其餘商場、影城等附屬設施才能營運。（編輯：李亨山）1110531